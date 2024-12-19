Работал в чайхане и выпендривался в соцсетях – что известно об узбеке, взорвавшем генерала Кириллова

вд валерий двойнишников А депутату Федорову лучше и безопасней с мигрантами, чем с русскими. Вот и ответ на беспредел.

Татьянка Яцук Может хоть теперь щёлкнет у дееспособных руководителей, что всю эту огромную массу потенциальных убийц, насильников и террористов из СА, даже обзаведшихся российскими паспортами, следует сначала выдворить из страны а потом уже "под микроскопом" изучать каждого будущего гастарбайтера,и то если работодатель докажет, что он действительно так необходим...