"Кто защитит от них?": СБУ нашла слабое место России СБУ нашла слабое место России и воспользовалась этой уязвимостью.
Работал в чайхане и выпендривался в соцсетях – что известно об узбеке, взорвавшем генерала Кириллова
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вд
валерий двойнишников
А депутату Федорову лучше и безопасней с мигрантами, чем с русскими. Вот и ответ на беспредел.
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2 час.
Татьянка Яцук
Может хоть теперь щёлкнет у дееспособных руководителей, что всю эту огромную массу потенциальных убийц, насильников и террористов из СА, даже обзаведшихся российскими паспортами, следует сначала выдворить из страны а потом уже "под микроскопом" изучать каждого будущего гастарбайтера,и то если работодатель докажет, что он действительно так необходим...
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2 час.
Татьянка Яцук
И да- сколько ещё нужно терактов, чтобы наконец- то задумались верхи о необходимости обеспечения безопасности каждого коренного россиянина, а не только ценнейших воен-спецов и учёных, и опять-таки- пока миллионы потенциальных террористов находятся здесь, речи о безопасности быть не может...
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2 час.
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