Ограничения для иностранных авиакомпаний в России ударят по ценам

Ограничения для иностранных авиакомпаний в России могут сократить выбор рейсов, усложнить работу турфирм и привести к росту цен на авиабилеты.
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