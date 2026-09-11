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РЕН ТВ

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Гулявшая голой по Москве треш-блогерша Брагина раскаялась и решила создать семью

Гулявшая голой по Москве треш-блогерша Брагина раскаялась и решила создать семью

РЕН ТВ Треш-блогер Анастасия Брагина, известная по реалити-шоу "Дом-2", после вынесения приговора заявила о планах создать семью.

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