Гулявшая голой по Москве треш-блогерша Брагина раскаялась и решила создать семью

РЕН ТВ Треш-блогер Анастасия Брагина, известная по реалити-шоу "Дом-2", после вынесения приговора заявила о планах создать семью.
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Какая может быть семья у ДУРЫ?!!