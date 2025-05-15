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Пять волонтеров из Дагестана погибли при бомбардировке в секторе Газа

Пять волонтеров из Дагестана погибли при бомбардировке в секторе Газа

В результате бомбардировки лагеря Джабалия в секторе Газа погибли пятеро волонтеров дагестанского благотворительного фонда «Инсан», сообщил председатель совета имамов Кизляра и Кизлярского района Мухаммадхабиб Магомедов.

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