Пять волонтеров из Дагестана погибли при бомбардировке в секторе Газа

В результате бомбардировки лагеря Джабалия в секторе Газа погибли пятеро волонтеров дагестанского благотворительного фонда «Инсан», сообщил председатель совета имамов Кизляра и Кизлярского района Мухаммадхабиб Магомедов.
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