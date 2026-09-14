SpaceX выполнил 700-й запуск ракеты Falcon 9 13 сентября

SpaceX успешно запустила 700-ю ракету семейства Falcon 13 сентября, согласно Spaceflight Now. Пуск включал три спутника и стал 687-м для Falcon 9 и 13-м для Falcon Heavy.
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