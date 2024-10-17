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Бывшего участника One Direction Лиама Пейна нашли мёртвым

Бывшего участника One Direction Лиама Пейна нашли мёртвым

Бывшего участника группы One Direction Лиама Пейна нашли мёртвым под окнами отеля в Буэнос-Айресе. Предположительно, 31-летний музыкант покончил с собой, узнав об измене своей возлюбленной.

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