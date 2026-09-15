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Мак Аллистер о 3:1 с «Тоттенхэмом»: «Ливерпуль» играл против очень сильной команды. Для меня важно ощущать любовь фанатов, голы придают нам уверенности»

Полузащитник « Ливерпуля » Алексис Мак Аллистер высказался о матче с « Тоттенхэмом ». Мерсисайдцы дома победили лондонцев (3:1) в Кубке английской лиги.

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