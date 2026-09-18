ШОС утвердила план торговли до 2030 года: товарооборот Казахстана вырос до $72,5 млрд

В Душанбе состоялось совещание министров государств — членов Шанхайской организации сотрудничества, по итогам которого стороны согласовали план мероприятий на 2026–2030 годы.
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