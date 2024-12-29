В Петрозаводске автомобиль на высокой скорости сбил людей на пешеходном переходе

Вечером 28 декабря в Петрозаводске произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. В 19:57 автомобиль на высокой скорости сбил пешеходов, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
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