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Кириос в матче с Медведевым второй раз в карьере обыграл первую ракетку мира

Австралиец Ник Кириос во втором круге «Мастерса» в Монреале обыграл первую ракетку мира и действующего чемпиона Даниила Медведева – 6:7, 6:4, 6:2.

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