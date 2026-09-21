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«Справедливая Россия» может лишиться места в ГД по итогам выборов

По итогам обработки свыше 87% избирательных протоколов на выборах в Государственную Думу партия «Единая Россия» лидирует с результатом 58% голосов.

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