«Было бы круто». Федоров считает, что Путин и Трамп могли бы сделать символическое вбрасывание перед матчем

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли, двукратный призер Олимпийских игр и трехкратный чемпион мира Сергей Федоров выразил мнение, что было бы замечательно увидеть президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, на одном из матчей между командами КХЛ и НХЛ.