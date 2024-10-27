В Челябинске на пожаре погиб мужчина, пострадали двое детей

В Челябинске устанавливают подробности возгорания в многоквартирном доме. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, пожар произошел в жилой пятиэтажке на улице Сталеваров в Металлургическом районе.