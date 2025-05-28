БУТЫРСКИЕ новости
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БУТЫРСКИЕ новости

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Что нужно знать родителям для профилактики информационного экстремизма

Современное общество характеризуется переходом к качественно новому состоянию – информационному обществу, в котором происходит активное проникновение и возрастающее влияние новых информационно-коммуникационных технологий на все сферы общественной жизни.

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