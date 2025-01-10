В Росавиации назвали новые рекомендации EASA по полетам через Россию санкционным давлением

МОСКВА, 10 января, ФедералПресс. Европейское агентство по безопасности полетов выпустило рекомендации для государств-членов Евросоюза о необходимости воздержаться от выполнения полетов в города европейской части России.
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