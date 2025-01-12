В России захотели обязать использовать в рекламе образ многодетных семей

Депутаты Госдумы от ЛДПР в понедельник, 13 января, внесут в Госдуму законопроект, согласно которому рекламодатели будут обязаны использовать образ семьи с тремя и более детьми для формирования позитивного образа многодетной семьи.
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