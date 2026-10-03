Балтика на пороге большой драки: Россия и НАТО подходят к красной черте

Напряжённость на Балтике между РФ и членами НАТО усиливается. Вероятность перерастания её в вооружённый конфликт велика, но не стопроцентна.
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