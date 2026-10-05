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test mazurok

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🏫 Как молодых специалистов привлекают в крымские школы Начальник управления образования администрации Симферопольского района Светлана Дмитрова рассказала, что учеников старших классов знакомят с профессией педагога и готовят к поступлению в вузы, а представители школ встречаются со студентами выпускных курсов крымских университетов и рассказывают им о работе с детьми.

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