🏫 Как молодых специалистов привлекают в крымские школы Начальник управления образования администрации Симферопольского района Светлана Дмитрова рассказала, что учеников старших классов знакомят с профессией педагога и готовят к поступлению в вузы, а представители школ встречаются со студентами выпускных курсов крымских университетов и рассказывают им о работе с детьми.