Детский сад на 120 мест в Тайшете не достраивают уже второй год

Этот детский сад жители Тайшета ждут уже второй год. Строить дошкольное учреждение по улице Зои Космодемьянской начали в мае прошлого года, завершить работы планировали в октябре 2021-го, однако на сегодня работы на объекте выполнены только на 15%.
Этот детский сад жители Тайшета ждут уже второй год. Строить дошкольное учреждение по улице Зои Космодемьянской начали в мае прошлого года, завершить работы планировали в октябре 2021-го, однако на сегодня работы на объекте выполнены только на 15%.
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