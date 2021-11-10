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Детский сад на 120 мест в Тайшете не достраивают уже второй год

Детский сад на 120 мест в Тайшете не достраивают уже второй год

Этот детский сад жители Тайшета ждут уже второй год. Строить дошкольное учреждение по улице Зои Космодемьянской начали в мае прошлого года, завершить работы планировали в октябре 2021-го, однако на сегодня работы на объекте выполнены только на 15%.

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