Учитель географии разломал указку, когда никто в классе не узнал эту страну

А у вас получится? фото: мультфильм «На задней парте», 1980Школьные уроки географии давно остались в прошлом, но почему бы не попробовать проверить свое знание карты мира? Этот тест, признаются учителя географии, завалили даже круглые отличники.
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