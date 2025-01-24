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Учитель географии разломал указку, когда никто в классе не узнал эту страну

Учитель географии разломал указку, когда никто в классе не узнал эту страну

А у вас получится? фото: мультфильм «На задней парте», 1980Школьные уроки географии давно остались в прошлом, но почему бы не попробовать проверить свое знание карты мира? Этот тест, признаются учителя географии, завалили даже круглые отличники.

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