Постпред Крыма назвал криком отчаяния план ВСУ захватить полуостров

ТАСС/Сергей Мальгавко Стремление украинской стороны захватить Крым является криком отчаяния. Такое мнение выразил постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов.
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