Суд обязал выплатить 1,25 млн рублей родителям погибшего бойца СВО

Суд по иску прокуратуры Гороховецкого района обязал власти выплатить родителям погибшего участника СВО 1,25 млн рублей, хотя у военнослужащего не было регистрации во Владимирской области, а семья жила в Гороховце с 1996 года.
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