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Царьград

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Суд обязал выплатить 1,25 млн рублей родителям погибшего бойца СВО

Суд обязал выплатить 1,25 млн рублей родителям погибшего бойца СВО

Суд по иску прокуратуры Гороховецкого района обязал власти выплатить родителям погибшего участника СВО 1,25 млн рублей, хотя у военнослужащего не было регистрации во Владимирской области, а семья жила в Гороховце с 1996 года.

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