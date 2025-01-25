Фернандо Алонсо о своих сильных сторонах: «Старты гонок, умение давать результат под давлением и выжимать из болида максимум»

Пилота «Астон Мартин» спросили, какие из свои умений он считает наиболее сильными сторонами. Также испанец добавил, что ему многое дал опыт выступления в других гоночных сериях, где техника управления машиной сильно отличается от «Формулы-1».
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