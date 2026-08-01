Страна и люди
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Страна и люди

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Импортозамещённый «Старлинк»

Импортозамещённый «Старлинк»

Картинка к посту — спутниковое фото, сделанное над Россией. Как видите, оно «засвечено»: вражеские спутники не могут ничего рассмотреть, потому что их слепят наши излучатели, постепенно нанося электронике необратимые повреждения (ссылка).

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Комментарии
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Алексей Горшков
Для этого надо было БОЛЕЕ ЧЕТЫРЁХ ЛЕТ ВОЕВАТЬ ?! Ну - &quot;Лучше поздно, чем никогда&quot;!
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1 м.
Александр
Для этого надо работать,что и делали ребята из «Бюро 1440».
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1 м.
ке
кирил ермаков
Геракл.....
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1 м.