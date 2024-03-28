Госдеп: уход Нуланд с поста не связан с расследованием работы на Украине

В Госдепартаменте США прокомментировали предположения о том, что уход Виктории Нуланд с поста заместителя госсекретаря по политическим вопросам связан с возможностью проведения расследования ее работы на Украине в период с 2014 по 2022 год.
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