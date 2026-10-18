Львовский облсовет в духе "письма казаков к турецкому султану" обратился к президенту США Дональду Трампу и международному сообществу с призывом не давить на Зеленского, а ситуация на Западной Украине в целом меняется .
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Давно спецы говорили, что Западную Украину надо так отрихтовать, чтобы у местных появилось огромное желание опять перебраться в лисьи норы, в сельской местности.... там дом и место.