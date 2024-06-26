Тейлор-Грин: Ассанжа преследовали из-за раскрытия тайн «глубинного государства»

Конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин проинформировала о том, что журналист Джулиан Ассанж стал целью правоохранительной системы Соединённых Штатов Америки из-за того, что подобрался слишком близко к тайнам, которые связаны с «глубинным государством».
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