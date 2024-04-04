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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

3 подписчика
Россияне бросились скупать галоши — за месяц спрос на них взлетел на 87

Россияне бросились скупать галоши — за месяц спрос на них взлетел на 87%. 😨😨😨 При этом цена на обувь снизилась на 10%, до 435 рублей, выяснили в «Честном знаке» Будь в тренде))).

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