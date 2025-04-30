Безжалостный российский боевик Kiborg вышел на ПК и консолях — первые игроки в восторгеКак и было обещано, 30 апреля на ПК и консолях вышел научно-фантастический роглайт-боевик Kiborg («Киборг») от разработчиков из российской Sobaka Studio (Redeemer и Remedium).
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