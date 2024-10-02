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Закон, порядок, государство

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Сотрудники УМВД России по Калужской области проводят профориентационные встречи со школьниками

Сотрудники УМВД России по Калужской области проводят профориентационные встречи со школьниками

Сотрудники кадрового аппарата регионального Управления МВД России провели встречи с учащимися общеобразовательных школ Малоярославецкого района, в ходе которых рассказали о преимуществах обучения в вузах системы МВД России и службы в органах внутренних дел.

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