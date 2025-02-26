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Фридрих Мерц: российские энергоресурсы помогут Германии выйти из рецессии

Фридрих Мерц: российские энергоресурсы помогут Германии выйти из рецессии

Немецкий политик Ральф Нимайер считает, что будущий канцлер Фридрих Мерц должен использовать российские энергоресурсы для вывода Германии из рецессии.

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Комментарии
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Вера смелых
Ага, щщааассс! Забудьте!  Мерц такой же тупорылый нацист - недобиток, как и все предыдущие канцлеры. Германию надо экономически добивать, за все &quot; хорошее&quot;, что она сделала в том и этом веке для России. Франция , несмотря на трепыхание лягушек и петухов, не будет евоолокомотивом. А Германия УЖЕ им не станет.                                 Кто бы там что ни говорил, а Россия -  не флюгер. Даже если Еврожопа снимет свои животвопящие санкции, ей уже не вернуть былые отношения.
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22 час.
александр александров
Поток кто оплатит!?
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