Вера смелых

Ага, щщааассс! Забудьте! Мерц такой же тупорылый нацист - недобиток, как и все предыдущие канцлеры. Германию надо экономически добивать, за все " хорошее", что она сделала в том и этом веке для России. Франция , несмотря на трепыхание лягушек и петухов, не будет евоолокомотивом. А Германия УЖЕ им не станет. Кто бы там что ни говорил, а Россия - не флюгер. Даже если Еврожопа снимет свои животвопящие санкции, ей уже не вернуть былые отношения.