В Хабаровске задержали агента ГУР за попытку вербовки бойцов

Сотрудники военной контрразведки задержали 39-летнего жителя Хабаровска, которого подозревают в помощи Главному управлению разведки Министерства обороны Украины, сообщает УФСБ по Восточному военному округу.
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