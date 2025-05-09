Путин пожал руки командирам пеших парадных расчетов на Красной площади

РИА Новости/Сергей Бобылев/Фотохост-агентство РИА Новости Президент Российской Федерации Владимир Путин поприветствовал командиров пеших парадных расчетов, которые принимали участие в параде Победы 9 мая в Москве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии