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Путин: наше предложение о перемирии на столе, решение за украинскими властями

Путин: наше предложение о перемирии на столе, решение за украинскими властями

Предложение российской стороны о переговорах - на столе, решение - за Украиной и ее кураторами. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе ночной пресс-конференции с представителями СМИ, трансляция велась в Telegram-канале РИА Новости.

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