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Чулпан Хаматова рассказала о предательстве людей, которым она помогала

Чулпан Хаматова рассказала о предательстве людей, которым она помогала

Актриса Чулпан Хаматова пожаловалась на предательство со стороны тех, кому она оказывала помочь. После переезда в Латвию звезда театра «Современник» резко осудила спецоперацию России по защите республик Донбасса и всех своих соотечественников.

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