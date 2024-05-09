Антипасха и Радоница 2024: когда поминать усопших, что можно и нельзя делать Алиса БронскаяДля верующих заканчивается яркая Светлая седмица и начинается неповторимая Фомина неделя, с особым днем поминовения усопших — Радоницей.
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