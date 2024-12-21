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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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7 из 11 последних матчей между «Вест Хэмом» и «Брайтоном» завершились вничью. 3.80 – укрепление тренда

«Вест Хэм» примет «Брайтон» в 17-м туре АПЛ. Шансы команд примерно равны: на победу «Вест Хэма» букмекеры дают коэффициент 2.

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