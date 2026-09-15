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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кирьяков о вызове Соболева: «Сборной России нужны те, кто забивает. Статистика говорит за него, и он старается каждую игру, получается или нет – другой вопрос»

Бывший форвард сборной России Сергей Кирьяков считает, что Александр Соболев заслужил место в национальной команде.

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