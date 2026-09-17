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Селлеры уходят со складов маркетплейсов. Как это меняет рынок логистики в Барнауле

Селлеры уходят со складов маркетплейсов. Как это меняет рынок логистики в Барнауле

Предприниматели переходят на собственные склады и фулфилмент-центры, а эксперты говорят о возможном смещении логистики в Сибирь После атак на ряд складских хабов Wildberries и Ozon продавцы маркетплейсов начали менять привычную схему хранения и отгрузки товаров.

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