Селлеры уходят со складов маркетплейсов. Как это меняет рынок логистики в Барнауле

Предприниматели переходят на собственные склады и фулфилмент-центры, а эксперты говорят о возможном смещении логистики в Сибирь После атак на ряд складских хабов Wildberries и Ozon продавцы маркетплейсов начали менять привычную схему хранения и отгрузки товаров.