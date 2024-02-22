Лихачей на дорогах Калининграда будет ловить скрытый патруль

Водителей-лихачей теперь могут засечь и скрытые патрули. В Калининграде и его окрестностях появился автомобиль, не выделяющийся из общего потока, но оснащенный видеокамерой, способной фиксировать нарушения скоростного режима.
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