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Лихачей на дорогах Калининграда будет ловить скрытый патруль

Лихачей на дорогах Калининграда будет ловить скрытый патруль

Водителей-лихачей теперь могут засечь и скрытые патрули. В Калининграде и его окрестностях появился автомобиль, не выделяющийся из общего потока, но оснащенный видеокамерой, способной фиксировать нарушения скоростного режима.

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