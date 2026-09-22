Газизов: «Мы в курсе введения Fan ID на матчах Кубка, приготовились к этому и не продавали билеты заранее»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» сообщил, что клуб был уведомлен о введении паспорта болельщика на матчах FONBET Кубка России.
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