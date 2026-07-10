Сефас забил дебютный гол за «Карабах» в матче Лиги Европы

Экс-форвард футбольного клуба «Пари Нижний Новгород», а ныне нападающий азербайджанского «Карабаха», ямайский игрок Реналдо Сефас отличился первым забитым мячом за новую команду уже в дебютном официальном матче.
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