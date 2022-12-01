Как наладить общение с незнакомым человеком и выглядеть приятным собеседником

По работе или просто по личным делам нам регулярно приходится контактировать с незнакомыми людьми. У многих эта необходимость вызывает тревогу из-за того, что они уже несколько раз попадали в неловкое положение по причине неумения общаться с людьми.
По работе или просто по личным делам нам регулярно приходится контактировать с незнакомыми людьми. У многих эта необходимость вызывает тревогу из-за того, что они уже несколько раз попадали в неловкое положение по причине неумения общаться с людьми.
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