Завершено благоустройство спортивной площадки еще одного столичного лицея

Спортивная площадка Теоретического лицея им. Петру Заднипру в столичном секторе Чеканы, в котором учатся более 1100 учащихся, была оборудована в партнерстве с Федерацией футбола Молдовы в рамках пилотного проекта "Футбол в школах", охватившего шесть общеобразовательных учреждений.
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