Победителей акции по утилизации старых шин наградят в Подмосковье 6 июня

Награждение победителей акции «Сдай шины на Мегабак» пройдет в Подмосковье 6 июня. Приз за первое место — сертификат на 20 тысяч рублей на покупку новых покрышек, за второе — 15 тысяч, за первое — десять тысяч рублей.