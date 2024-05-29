Победителей акции по утилизации старых шин наградят в Подмосковье 6 июня

Награждение победителей акции «Сдай шины на Мегабак» пройдет в Подмосковье 6 июня. Приз за первое место — сертификат на 20 тысяч рублей на покупку новых покрышек, за второе — 15 тысяч, за первое — десять тысяч рублей.
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