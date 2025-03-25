SR Data: мазутное пятно в Черном море исчезнет к концу апреля

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Пятно мазута в Черном море, возникшее в результате крушения двух танкеров "Волгонефть" в декабре, к 21 апреля может разделиться на мелкие фрагменты и загрязнить побережье Крыма и Краснодарского края.
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