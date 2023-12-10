Джо Байден пригласил Владимира Зеленского в Белый дом

Президент США Джо Байден пригласил Владимира Зеленского на встречу в Белый дом 12 декабря. Интерес к ней подогревается информацией о неопределенностях с согласованием новых средств для поддержки Незалежной в конфликте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии