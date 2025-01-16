В Туле в 2025 году капитально отремонтируют четыре школы

В этом году в Туле собираются завершить ремонт четырех учебных заведений. Такое заявление сделал глава городской администрации Илья Беспалов вчера, 15 января, во время открытия после капремонта одного из корпусов центра образования № 39.
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