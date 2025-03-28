Стало известно, какие западные бренды вернутся вслед за Ariston

Вслед за итальянской компанией Ariston в РФ могут вернуться и другие западные бренды. Среди них — Hyundai, Porsche, Coca-Cola, Pepsi, Dior и прочие, поделилась своим мнением старший преподаватель кафедры предпринимательства и логистики РЭУ имени Г.
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