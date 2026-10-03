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У Греции 0 поражений в 3 матчах Лиги наций. 1.97 – снова отберет очки у Германии

 Сборная Греции сыграет с Германией в 4-м туре Лиги наций УЕФА-2026/27.  Команда Юргена Клоппа – фаворит матча с коэффициентом 1.

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